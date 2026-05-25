Elezioni comunali a Lustra | Guerra confermato sindaco

Notizia in breve

Luigi Guerra è stato confermato sindaco di Lustra dopo le elezioni comunali. Ha ottenuto il maggior numero di preferenze rispetto al suo sfidante, Fabio Elia. La vittoria di Guerra è stata ufficializzata con il risultato delle schede votate dai cittadini. La differenza di voti tra i due candidati ha determinato la conferma del primo cittadino uscente. La consultazione si è svolta regolarmente e senza incidenti.