Elezioni comunali a Lustra | Guerra confermato sindaco
Luigi Guerra è stato confermato sindaco di Lustra dopo le elezioni comunali. Ha ottenuto il maggior numero di preferenze rispetto al suo sfidante, Fabio Elia. La vittoria di Guerra è stata ufficializzata con il risultato delle schede votate dai cittadini. La differenza di voti tra i due candidati ha determinato la conferma del primo cittadino uscente. La consultazione si è svolta regolarmente e senza incidenti.
Luigi Guerra è stato riconfermato sindaco di Lustra. Il primo cittadino ha conquistato le preferenze dei votanti, distanziando Fabio Elia, candidato a sindaco avversario. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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