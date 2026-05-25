Nelle elezioni amministrative in Italia, si sono svolti i voti in oltre 700 comuni. A Salerno, il candidato sostenuto dal centrosinistra ha raggiunto quasi il 60% dei voti. In altre città come Reggio Calabria, Venezia e Arezzo, il centrodestra si è attestato in vantaggio rispetto agli avversari. I risultati definitivi sono ancora in fase di elaborazione, ma le proiezioni indicano un’ampia vittoria per il candidato di Salerno e successi per le coalizioni di centrodestra in alcune altre località.

Elezioni amministrative in Italia: si votava in oltre 700 comuni. Secondo le proiezioni, De Luca, a Salerno, sfiora il 60%. A Reggio Calabria, Venezia e Arezzo avanti il centrodestra. Cresce l’astensione. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Elezioni, De Luca vince a Salerno. R. Calabria, Venezia e Arezzo avanti il centrodestra

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