ELEZIONI De Luca si riprende Salerno | E’ un voto che mi riempie di orgoglio

Vincenzo De Luca si avvicina a diventare ufficialmente il nuovo sindaco di Salerno, con l’ufficialità ancora da arrivare. Dopo il voto, ha dichiarato che il risultato lo riempie di orgoglio. La sua vittoria sembra ormai definitiva, anche se non ci sono ancora comunicazioni ufficiali. La sua elezione rappresenta un passo importante per la città, ma i dettagli ufficiali devono ancora essere confermati.

Tempo di lettura: < 1 minuto Manca solo l’ufficialità per Vincenzo De Luca che ormai può essere considerato a tutti gli effetto il nuovo sindaco di Salerno. L’ex governatore della Campania è ampiamente sopra il 50% e la sua vittoria al primo turno è ormai inattaccabile, come del resto era già emerso dai primi exit-poll. “Ringrazio di cuore i miei concittadini – si legge in una nota – per un voto importante, che conferma, ancora una volta, la solidarietà, il sostegno e l’affetto che mi hanno sempre concesso. E’ un voto che mi riempie d’orgoglio e mi emoziona, per il quale esprimo la mia più profonda gratitudine e mi impegna a realizzare fino in fondo il programma di rilancio della città che abbiamo proposto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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