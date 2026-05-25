Elezioni comunali a Salerno De Luca torna sindaco | Un voto che mi riempie d’orgoglio e mi emoziona

Da salernotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Vincenzo De Luca è stato confermato sindaco di Salerno alle elezioni comunali. L’ex governatore e primo cittadino ha ringraziato i cittadini per il voto, definendolo un gesto che lo riempie di orgoglio e emozione. La vittoria rappresenta una conferma del sostegno ricevuto nel corso degli anni. La comunicazione è stata diffusa tramite un messaggio pubblico di De Luca, che ha espresso gratitudine per il risultato elettorale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il sindaco di Salerno è l'ex Governatore e già primo cittadino, Vincenzo De Luca. “Ringrazio di cuore i miei concittadini per un voto importante, che conferma, ancora una volta, la solidarietà, il sostegno e l’affetto che mi hanno sempre concesso". "E’ un voto che mi riempie d’orgoglio e mi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Elezioni Salerno 2026: chi vince in tempo reale, risultati e spoglio delle Comunali. De Luca tornerà sindaco?

Elezioni comunali a Salerno, Sara Petrone: "Ecco perchè mi candido con Lanocita Sindaco"Durante le elezioni comunali a Salerno, la consigliera comunale uscente ha annunciato la propria candidatura nella lista di Salerno Democratica,...

Temi più discussi: Elezioni comunali: da Venezia alle città dello Stretto, candidati e sfide chiave; Aperture straordinarie per il rilascio di tessere elettorali; Elezioni comunali 2026 a Salerno e provincia: seggi aperti il 24 e il 25 maggio, tutte le informazioni; Elezioni Salerno 2026, quando e come si vota: candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggio.

elezioni comunali a salernoElezioni comunali 2026, i risultati in diretta: a Reggio Calabria trionfa Cannizzaro, a Salerno vittoria di De Luca. Meloni: Vincere a Venezia sarebbe miracoloLe elezioni comunali 2026 in diretta con i risultati dello spoglio dopo la chiusura dei seggi: i primi exit poll e le prime proiezioni (dati reali) danno in vantaggio il centrodestra con Venturini a V ... fanpage.it

elezioni comunali a salernoRisultati elezioni comunali Salerno, Vincenzo De Luca verso la vittoriaUrne chiuse e spoglio in corso a Salerno, dove domenica 24 maggio e oggi, lunedì 25 maggio, si è votato alle amministrative per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale della città ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web