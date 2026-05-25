Elezioni comunali a Salerno De Luca torna sindaco | Un voto che mi riempie d’orgoglio e mi emoziona

Vincenzo De Luca è stato confermato sindaco di Salerno alle elezioni comunali. L’ex governatore e primo cittadino ha ringraziato i cittadini per il voto, definendolo un gesto che lo riempie di orgoglio e emozione. La vittoria rappresenta una conferma del sostegno ricevuto nel corso degli anni. La comunicazione è stata diffusa tramite un messaggio pubblico di De Luca, che ha espresso gratitudine per il risultato elettorale.

Il sindaco di Salerno è l'ex Governatore e già primo cittadino, Vincenzo De Luca. “Ringrazio di cuore i miei concittadini per un voto importante, che conferma, ancora una volta, la solidarietà, il sostegno e l’affetto che mi hanno sempre concesso". "E’ un voto che mi riempie d’orgoglio e mi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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