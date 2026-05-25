Elezioni Crocefieschi 2026 | risultati e affluenza definitiva in tempo reale
Sfida a tre a Crocefieschi per la carica di sindaco: Mauro Morabito ("Uniti per Crocefieschi") e Diego Brotini ("Fiamma Tricolore") sfidano l'uscente Filippo Bassignana ("Croce dei Fieschi").Gli aventi diritto possono votare fino a oggi, lunedì 25 maggio alle ore 15, dopodiché le urne si. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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Lo speciale sulle elezioni comunaliUrne aperte per la seconda giornata di voto in quasi 750 Comuni italiani (di cui 18 capoluoghi). Si vota fino alle 15 e poi lo spoglio. Oltre 6,6 milioni di italiani sono chiamati alle urne per elegge ... tg24.sky.it
Elezioni comunali in Liguria, alle 15 la chiusura dei seggi: lo spoglio delle schede, i serviziCoinvolti 18 Comuni. Grande attesa per il risultato del voto a Bordighera in provincia di Imperia, Cogoleto in provincia di Genova e Lerici in provincia della ... ilsecoloxix.it