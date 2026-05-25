Elezioni Crocefieschi 2026 | Bassignana batte Morabito solo 4 voti per la Fiamma Tricolore

Notizia in breve

Nelle elezioni comunali di Crocefieschi del 2026, Filippo Bassignana è stato riconfermato sindaco con 250 voti, equivalenti al 64,43%. La sua lista, ‘Croce dei Fieschi’, ha ottenuto la maggioranza dei consensi. La sfidante, con il nome di Morabito, ha ricevuto un numero di voti inferiore, e la Fiamma Tricolore ha riscosso solo 4 preferenze. La differenza tra i candidati principali è di 4 voti.