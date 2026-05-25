Elezioni Crocefieschi 2026 | Bassignana batte Morabito solo 4 voti per la Fiamma Tricolore

Da genovatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nelle elezioni comunali di Crocefieschi del 2026, Filippo Bassignana è stato riconfermato sindaco con 250 voti, equivalenti al 64,43%. La sua lista, ‘Croce dei Fieschi’, ha ottenuto la maggioranza dei consensi. La sfidante, con il nome di Morabito, ha ricevuto un numero di voti inferiore, e la Fiamma Tricolore ha riscosso solo 4 preferenze. La differenza tra i candidati principali è di 4 voti.

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Filippo Bassignana si conferma sindaco di Crocefieschi. Con la lista ‘Croce dei Fieschi’ ha ottenuto 250 voti, pari a una percentuale del 64,43%. Molto staccato Mauro Morabito di ‘Uniti per Crocefieschi’ con 134 voti e il 34,54%. C'era anche la lista della ‘Fiamma Tricolore’ che candidava Diego. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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