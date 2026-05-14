Elezioni Crocefieschi 2026 corsa a tre | Bassignana Morabito e Brotini

A Crocefieschi si avvicinano le elezioni comunali del 2026 con una competizione tra tre candidati. L’attuale sindaco, in carica, affronta due sfidanti: uno sostenuto da un raggruppamento civico e l’altro da un partito di destra. La campagna elettorale si concentra sulla corsa alla poltrona di primo cittadino, con i tre candidati pronti a presentare i loro programmi e a confrontarsi sui temi locali.

Corsa a tre a Crocefieschi per la carica di sindaco: Mauro Morabito (Uniti per Crocefieschi) e Diego Brotini (Fiamma Tricolore) sfidano l'uscente Filippo Bassignana (Croce dei Fieschi). Nel genovesato si vota in una decina di comuni per le elezioni amministrative 2026: cittadini chiamati alle.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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