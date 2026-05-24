Elezioni comunali 2026 i risultati in diretta | a Venezia sfida tra Martella e Venturini Vincenzo De Luca ci riprova a Salerno

I seggi sono aperti dalle 7 alle 23 in 743 comuni italiani per le elezioni comunali del 2026. A Venezia, si registra una sfida tra due candidati principali, Martella e Venturini. A Salerno, invece, un candidato ha deciso di ripresentarsi dopo aver già ricoperto il ruolo di sindaco. I risultati vengono aggiornati in tempo reale durante tutta la giornata di voto.

I risultati delle elezioni comunali 2026 in diretta: seggi aperti dalle ore 7 alle 23 nel primo giorno di voto in 743 comuni italiani. Alle urne anche i cittadini di Venezia, Reggio Calabria, Prato e Salerno: gli aggiornamenti in tempo reale sui dati dell’affluenza alle urne con le ultime notizie su Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Amministrative 2026 | Il candidato sindaco De Benedittis tra bilancio e prospettive per Corato

Notizie e thread social correlati

Elezioni comunali 2026, De Luca ci riprova a Salerno. A Venezia 8 in corsa per il dopo BrugnaroIl prossimo fine settimana si terranno in tutta Italia le elezioni comunali, con 894 Comuni chiamati alle urne tra domenica 24 e lunedì 25 maggio.

ELEZIONI/ A Salerno la sfida di Vincenzo De Luca a Gherardo Maria MarenghiA Salerno si svolgono le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale, con la candidatura di Vincenzo De Luca e Gherardo Maria Marenghi.

Temi più discussi: Elezioni comunali: da Venezia alle città dello Stretto, candidati e sfide chiave; Elezioni comunali a Salerno, chi sono i candidati sindaco; Salerno al voto, De Luca contro tutti. Candidati e liste per le elezioni comunali 2026; Elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026: quando si vota, in quali comuni (sono 894), le sfide chiave del weekend e i ballottaggi.

Vincenzo De Luca, chi è il candidato alle elezioni di SalernoDalla prima candidatura nel 1993 alla parentesi a Roma da parlamentare, fino alla consacrazione in Regione. Alle Comunali senza Pd e simboli di partito. E ... napoli.repubblica.it

Elezioni Salerno 2026, quando e come si vota: candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggioElezioni comunali a Salerno il 24 e 25 maggio 2026: otto candidati sindaco, 21 liste e il ritorno di Vincenzo De Luca ... fanpage.it