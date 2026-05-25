Elezioni comunali i risultati in diretta | per gli exit poll destra avanti a Venezia e Reggio Calabria De Luca a Salerno

Nelle urne sono stati circa 6,2 milioni di cittadini italiani chiamati a votare in 743 Comuni, tra cui 118 con più di 15mila abitanti e 17 capoluoghi di provincia. I risultati delle elezioni comunali si stanno delineando, con le proiezioni che indicano la destra in vantaggio a Venezia e Reggio Calabria. A Salerno, invece, si registra una vittoria del candidato sostenuto dal centrosinistra. I dati ufficiali sono attesi nelle prossime ore.

Elezioni amministrative 2026, i cittadini di 743 Comuni italiani sono stati chiamati alle urne. Il voto di domenica 24 e lunedì 25 maggio coinvolge 118 città con più di 15mila abitanti e un totale di 6,2 milioni di elettori, compresi quelli dei 17 capoluoghi di provincia e uno di regione. I risultati delle elezioni comunali iniziano ad arrivare, prima con gli exit poll e poi con lo scrutinio in tempo reale delle schede. Le sfide più importanti sono sicuramente quelle di Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Messina. Ma sono diversi i capoluoghi di provincia che offrono spunti interessanti, con diverse città in cui si sono spaccati sia il centrodestra che il centrosinistra. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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