Elezioni comunali urne chiuse | al via lo spoglio delle schede

Alle 15 si sono chiuse le urne per le elezioni comunali in cinque comuni della provincia di Pisa, tra cui Fauglia, Cascina, Orciano Pisano e Calci. Ora inizia lo spoglio delle schede, che determinerà i nuovi sindaci. Le operazioni si svolgono in modo regolare, senza ritardi o problemi segnalati. I risultati verranno comunicati nelle prossime ore.

Si sono chiuse alle ore 15 le urne per l'elezione del sindaco nei Comuni, per quanto riguarda la provincia di Pisa, di Fauglia, Cascina, Orciano Pisano e Calci. Gli scrutatori sono chiamati ora allo spoglio delle schede per decretare chi sarà il nuovo primo cittadino.Ricordiamo che nel caso di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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