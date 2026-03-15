Presidente della Provincia di Ancona chiuse le urne Si attende lo spoglio delle schede per conoscere il vincitore

Alle 20 le urne sono state chiuse e gli elettori della Provincia di Ancona hanno depositato le schede. Ora si attende lo spoglio, che dovrebbe terminare entro le 23, per conoscere il nome del candidato che si aggiudicherà la carica di presidente. I risultati ufficiali saranno comunicati nelle prossime ore.

Entro le 23 si dovrebbe sapere chi ha ottenuto più voti tra il sindaco di Polverigi Daniele Carnevali (centrosinistra) e il primo cittadino di Filottrano Luca Paolorossi (centrodenstra) ANCONA - Ore 20 urne chiuse. Si dovrebbe sapere entro le 23 al massimo chi sarà il nuovo presidente della Provincia di Ancona. La sfida vede di fronte il sindaco di Polverigi Daniele Carnevali, rappresentante del centrosinistra e presidente uscente, al primo cittadino di Filottrano Luca Paolorossi, sostenuto dal centrodestra. 20,06: Le prime indiscrezioni parlano di un'affluenza vicina all'82%, ben superiore alle aspettative. AnconaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Articoli correlati Elezioni Provincia Lecce 2026: sfida aperta Tarantino-Poli Bortone. Urne chiuse: inizia lo spoglioUrne chiuse: nelle porrime ore si conoscerà il nome del nuovo presidente della Provincia di Lecce. Elezioni comunali, lo spoglio delle schede elettorali: i risultati in tempo realeSubito dopo la chiusura delle urne è iniziato nelle 23 sezioni di Pescara, nelle quali i cittadini sono stati richiamati a votare, lo spoglio delle... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Presidente della Provincia Temi più discussi: Risultati elezioni provinciali a Cosenza, Biagio Faragalli eletto nuovo presidente; Sindaci e consiglieri alle urne: si elegge il nuovo presidente della Provincia; Biagio Faragalli è il nuovo presidente della Provincia di Cosenza; Presidente della Provincia, due giorni al voto. Luca Paolorossi: È il momento dell'orgoglio amministrativo. Giorgio De Luca presidente della Provincia di PescaraLegami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.. Vladimir Vladimirovi? Majakovskij ... abruzzoindependent.it Provincia di Pescara: Giorgio De Luca è il nuovo presidenteIl nuovo presidente della Provincia di Pescara, dopo le elezioni di secondo livello, è Giorgio De Luca, sindaco di Manoppello. Succede a Ottavio De Martinis ... rete8.it ELEZIONI PROVINCIALI Eletto il nuovo presidente della Provincia di Pescara Leggi qui: https://cityne.ws/6PlbN facebook #Domenica si elegge il presidente della Provincia di #Bergamo x.com