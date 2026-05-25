Elezioni comunali urne aperte | si vota fino alle 15 poi lo spoglio

Le urne sono state riaperte questa mattina alle 7 nei Comuni di Fauglia, Cascina, Orciano Pisano e Calci. Gli elettori possono votare fino alle 15, poi si procederà allo spoglio dei voti. Le operazioni riguardano l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale. Le votazioni si svolgono secondo le modalità previste per le elezioni comunali. La chiusura delle urne è prevista per le 15, dopo di che inizierà lo scrutinio.

Si sono riaperte alle 7 di questa mattina, lunedì 25 maggio, le urne nei Comuni di Fauglia, Cascina, Orciano Pisano e Calci per eleggere il sindaco e il Consiglio comunale. Si vota fino alle ore 15, poi si procederà allo spoglio delle schede.Per i Comuni sotto i 15mila abitanti (Fauglia, Calci e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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