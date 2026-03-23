Alle 15 usciranno tre exit poll: OpinioRai, SwgLa7 e YoutrendSky. ?Sempre alle 15 inizierà lo spoglio e il Viminale fornirà i dati aggiornati in tempo reale sulla piattaforma Eligendo.Il dato definitivo sull'affluenza sarà disponibile tra le 15 e le 16. All'interno di questa diretta testuale seguiremo e commenteremo tutti i dati e registreremo le reazioni e i commenti al voto. Qui invece l'analisi dei risultati, in video, con il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, i vicedirettori Fiorenza Sarzanini e Venanzio Postiglione, l'inviato Nino Luca, gli editorialisti Maria Teresa Meli, Massimo Franco, Giovanni Bianconi, Goffredo Buccini, Antonio Polito, Fabrizio Roncone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Referendum: urne aperte fino alle 15, poi gli exit poll, lo spoglio live e i risultati. Affluenza record al 46,07%, Meloni: «Buona notizia»

Articoli correlati

Referendum, si vota fino alle 15, poi exit poll e risultati. Affluenza record al 46,07%, Meloni: «Una buona notizia»(Giacomo Fasola) Il referendum su cui stiamo votando non è il primo che riguarda riforme sulla giustizia.

Referendum giustizia, in Lombardia affluenza al 51,8%. Oggi urne aperte dalle 7 alle 15, poi lo spoglioMilano – Urne aperte anche oggi, lunedì 23 marzo, per il referendum costituzionale sulla giustizia: In Lombardia, come nel resto d’Italia, è...

Referendum Giustizia, il sondaggio: Sì 59%, No 41% e affluenza 45% - Porta a porta 28/01/2026

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum urne aperte fino alle 15 poi...

Temi più discussi: Referendum: urne aperte domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15; Referendum: urne aperte fino alle 15. Affluenza oltre il 46%. Meloni: importante partecipare; Referendum, urne aperte domenica 22 marzo dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 23 marzo dalle ore 7 alle ore 15; Referendum, urne aperte. Landini al voto: Partecipare è un diritto, esercitarlo è fondamentale.

Referendum giustizia, risultati in diretta. Exit poll alle 15Referendum Giustizia, la diretta. Hanno riaperto i seggi per il referendum confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di ... ilmessaggero.it

Referendum, affluenza boom. Si vota fino alle 1546 per cento nel primo giorno di urne. Record al Nord ma il Sud arranca. Sicilia ferma al 35. I sondaggisti: esito imprevedibile. Inevitabili le ... avvenire.it

Il Punto di Gianni Festa del 23 marzo Referendum, risposte positive facebook

Referendum, le news in diretta: oggi si vota fino alle 15, poi i risultati. Meloni rompe il silenzio x.com