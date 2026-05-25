Elezioni Comunali si vota fino alle 15 Affluenza alle 23 in calo di quasi quattro punti

Da ilfattoquotidiano.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le urne sono aperte fino alle 15. Alle 23, l’affluenza alle urne è calata di quasi quattro punti rispetto alle precedenti elezioni. La percentuale di cittadini che ha votato in questa fascia oraria è inferiore rispetto al turno precedente. Nessun altro dato disponibile sulla partecipazione complessiva o sui risultati parziali. La giornata di voto prosegue fino alla chiusura delle urne nel pomeriggio.

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A Imola alle 23 ha votato il 41,7% (-10,9%) a Faenza il 44,2% (-10,2%) a Comacchio il 31,2% (-7,5%). Ancora più netto il calo dei votanti a Cervia, dove ci sono le elezioni anticipate perché il sindaco si è dimesso per un’inchiesta per maltrattamenti in famiglia: alle 23 è andato alle urne il 36,4% dell’elettorato, ben 18 punti in meno rispetto alle precedenti. A Venezia si decide il dopo Brugnaro, il ritorno di De Luca a Salerno e il voto nello Stretto: le sfide più attese (anche da governo e opposizione) Alle 23 l’affluenza al voto per le amministrative è stata del 46,31% quando mancano solo due sezioni sulle 6.278 totali. Lo si evince dal sito Eligendo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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