Elezioni comunali oggi seggi aperti fino alle 15 | l' affluenza alle 23 a Milano e provincia

Alle 23, l’affluenza alle urne nei Comuni di Milano e provincia era del 52%. I seggi sono aperti fino alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, per le elezioni comunali. Gli elettori si recano ai seggi per scegliere i rappresentanti locali. Le operazioni di voto proseguono senza problemi segnalati. I risultati saranno comunicati dopo la chiusura delle urne e lo scrutinio.

Sono aperte fino alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, le urne nei Comuni al voto per le amministrative. Sono nove le cittadine del Milanese chiamate a votare. Cinque di loro sono superiori a 15mila abitanti: Bollate, Corsico, Legnano, Parabiago e Segrate. Gli altri quattro sono Baranzate, Cuggiono. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Elezioni comunali 2026 ad Andria, Bruno e Napolitano hanno votato

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Comunali a Ferriere e Pontenure, l’affluenza alle 23. Lunedì seggi aperti fino alle 15Alle 23, alla chiusura delle urne, a Ferriere si registra un’affluenza del 42,17% degli elettori, mentre a Pontenure il dato è del 44,46%.

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Oggi si vota in 661 comuni della nostra Italia per le elezioni amministrative. I seggi sono aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Se non avete la scheda elettorale o avete difficoltà a votare gli uffici comunali sono a vostra disposizione. Buon voto a t x.com

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