Elezioni comunali oggi seggi aperti fino alle 15 | l' affluenza alle 23 a Milano e provincia

Da milanotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 23, l’affluenza alle urne nei Comuni di Milano e provincia era del 52%. I seggi sono aperti fino alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, per le elezioni comunali. Gli elettori si recano ai seggi per scegliere i rappresentanti locali. Le operazioni di voto proseguono senza problemi segnalati. I risultati saranno comunicati dopo la chiusura delle urne e lo scrutinio.

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Sono aperte fino alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, le urne nei Comuni al voto per le amministrative. Sono nove le cittadine del Milanese chiamate a votare. Cinque di loro sono superiori a 15mila abitanti: Bollate, Corsico, Legnano, Parabiago e Segrate. Gli altri quattro sono Baranzate, Cuggiono. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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