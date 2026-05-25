Elezioni comunali seggi riaperti | si vota fino alle 15

I seggi sono stati riaperti a Salerno e in altri 20 Comuni della provincia, dove si vota fino alle 15 per eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale.

Seggi riaperti a Salerno e negli altri 20 Comuni della provincia chiamati a eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. Dopo la prima giornata di voto di ieri, domenica 24 maggio, i cittadini hanno tempo fino alle 15 per esprimere la propria preferenza. Il countdown vero e proprio scatterà. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Referendum come si vota

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