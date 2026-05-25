Elezioni comunali seggi aperti fino alle 15 | affluenza al 45% nella giornata di domenica

I seggi nelle elezioni comunali sono aperti fino alle 15 e l’affluenza alle urne domenica si attesta al 45%, in calo rispetto alla precedente consultazione ma ancora superiore alla media regionale. La partecipazione dei cittadini bresciani che sono andati a votare domenica 24 maggio rappresenta poco più di questa percentuale.

Affluenza in calo rispetto all’ultima tornata elettorale, ma comunque superiore alla media lombarda. I cittadini bresciani che nella giornata di domenica 24 maggio si sono recati alle urne per le elezioni amministrative sono stati poco più del 45%. Oggi, lunedì 25 maggio, sarà possibile votare. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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San Salvo al voto: seggi aperti e affluenza in crescita

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Seggi aperti fino alle 15 per le #elezioni comunali, affluenza in calo x.com

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