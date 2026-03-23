Referendum seggi aperti alle 7 si vota fino alle 15 Domenica affluenza record al 46%

Boom d'affluenza alle urne per il referendum sulla giustizia: alle 23 di ieri ha votato il 46,07% degli aventi diritto, cifra record. Seggi aperti dalle 7 alle 15 Boom d'affluenza alle urne per il referendum sulla giustizia: alle 23 di ieri ha votato il 46,07% degli aventi diritto, cifra record. Seggi aperti anche oggi, dalle 7 alle 15. Hanno riaperto i seggi per il referendum confermativo della legge costituzionale recante: "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". Le urne saranno aperte fino alle 15, poi inizierà lo spoglio. I dati su affluenza e risultati saranno disponibili online sul portale 'Eligendò e sull'app 'Eligendo Mobilè. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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