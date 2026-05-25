elezioni comunali reggio calabria come seguire i risultati in diretta della sfida tra battaglia e cannizzaro

Nelle elezioni comunali di Reggio Calabria, si sta svolgendo lo scrutinio dei voti per la corsa alla nuova amministrazione. La città, che ha eletto un nuovo sindaco, sta seguendo in diretta i risultati tra i due candidati principali. Le operazioni di voto si sono concluse il 25 maggio e i dati vengono aggiornati man mano che vengono conteggiati i voti delle sezioni. La competizione si presenta molto serrata.

Reggio Calabria è chiamata a eleggere il successore di Giuseppe Falcomatà. Le elezioni comunali del 24 e 25 maggio nella città calabrese sono tra le più attese di tutta la tornata elettorale di questa primavera, con una sfida che potrebbe essere molto equilibrata. Urne aperte fino alle ore 15 di lunedì 25 maggio per decidere chi sarà il prossimo sindaco e per la composizione del prossimo Consiglio comunale dopo le dimissioni di Falcomatà, da poco eletto in Consiglio regionale. Qui sarà possibile seguire in diretta i risultati della sfida tra Domenico Battaglia e Francesco Cannizzaro. Elezioni comunali Reggio Calabria, i risultati in diretta. Ore 07. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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