Elezioni comunali i risultati in diretta | dove seguire gli exit poll delle sfide principali da Venezia a Reggio Calabria

Alle elezioni comunali 2026, 743 Comuni italiani sono stati chiamati al voto, con 118 città sopra i 15mila abitanti e 6,2 milioni di elettori coinvolti. Il voto si è svolto tra domenica 24 e lunedì 25 maggio. Sono state seguite in diretta le proiezioni e gli exit poll delle principali sfide, tra cui Venezia e Reggio Calabria. I risultati ufficiali saranno disponibili nelle prossime ore.

Elezioni amministrative 2026, i cittadini di 743 Comuni italiani sono chiamati alle urne. Il voto di domenica 24 e lunedì 25 maggio coinvolge 118 città con più di 15mila abitanti e un totale di 6,2 milioni di elettori, compresi quelli dei 17 capoluoghi di provincia e uno di regione. I risultati delle elezioni comunali arriveranno prima con gli exit poll e poi con lo scrutinio in tempo reale delle schede. Le sfide più importanti sono sicuramente quelle di Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Messina. Ma sono diversi i capoluoghi di provincia che offrono spunti interessanti, con diverse città in cui si sono spaccati sia il centrodestra che il centrosinistra. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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