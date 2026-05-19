Comunali Lupi | La sfida che Cannizzaro porta a Reggio è quella della responsabilità
A Reggio Calabria, il rappresentante di un movimento moderato ha dichiarato che la sfida portata avanti dal candidato Cannizzaro riguarda la responsabilità. Durante un intervento pubblico, ha ricordato come il gruppo abbia partecipato alle ultime elezioni regionali, sostenendo il presidente uscente, ottenendo oltre il 4% dei voti. La presenza di questa forza politica nel panorama locale si mantiene attiva, con un ruolo di rilievo nel panorama delle alleanze e delle candidature in vista delle prossime elezioni comunali.
A Reggio Calabria "Noi Moderati c'è, come c'è stata alle elezioni regionali a sostegno del presidente Occhiuto, tra l'altro con un risultato considerevole, oltre il 4%. La sfida che Cannizzaro porta nel governo della città di Reggio è quella della responsabilità, della concretezza, della politica. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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