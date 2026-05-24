Elezioni comunali Reggio Calabria al voto | notizie e aggiornamenti in diretta

Da reggiotoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Reggio Calabria si appresta a votare per le elezioni comunali, con cittadini chiamati a scegliere il nuovo sindaco e i membri del consiglio comunale. Le urne sono aperte e si svolgono le operazioni di voto. Non sono stati forniti dettagli sui candidati o sulle modalità di voto. La giornata si svolge secondo le procedure standard previste per le elezioni locali.

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Il grande giorno è arrivato. Reggio Calabria è chiamata alle urne per scegliere il nuovo sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Gli elettori reggini sono in tutto 142.487, distribuiti nelle 196 sezioni cittadine, di cui quattro ospedaliere. Seggi aperti dalle 7 dove si potrà votare fino. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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