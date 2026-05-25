Elezioni Comunali Portici 2026 risultati e aggiornamenti

Domenica 24 e lunedì 25 maggio si è svolto il voto per le elezioni comunali a Portici. Dopo la chiusura dei seggi, sono iniziate le operazioni di spoglio delle schede. I risultati sono ancora in fase di elaborazione e non sono stati ancora comunicati ufficialmente. Nessun dato ufficiale è stato rilasciato al momento. La situazione resta in aggiornamento e si attendono gli esiti definitivi.

Domenica 24 e lunedì 25 maggio si è votato a Portici per le Elezioni Comunali 2026. Subito dopo la chiusura dei seggi sono partite le operazioni di spoglio delle schede.LO SPOGLIO E I RISULTATI IN DIRETTA SEZIONE DOPO SEZIONE (clicca qui)TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLE ELEZIONI COMUNALI 2026 IN. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elezioni Comunali Portici 2026: candidati sindaco, liste e aggiornamentiLe elezioni comunali di Portici si terranno domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con la partecipazione di diversi candidati sindaco e le relative...

Leggi anche: Elezioni Comunali Afragola 2026, risultati e aggiornamenti

Temi più discussi: Elezioni comunali Portici 2026: risultati; Elezioni Comunali Portici 2026: candidati sindaco, liste e aggiornamenti; Elezioni comunali Portici 2026, tutte le liste e i candidati al Consiglio comunale; Portici, il caldo e i veleni elettorali frenano l’affluenza: alle 19 ha votato meno del 37%.

Elezioni comunali 2026, i risultati dello spoglio in diretta: a Venezia e Reggio avanti il cdx con Venturini e Cannizzaro nelle prime proiezioniLe elezioni comunali 2026 in diretta con i risultati dello spoglio dopo la chiusura dei seggi: i primi exit poll danno in vantaggio il centrodestra con Venturini a Venezia e Cannizzaro a Reggio Calabr ... fanpage.it

Elezioni Comunali 24 e 25 maggio 2026, i risultati in diretta, le preferenze e gli exit poll in provincia di Avellino, Benevento, Caserta Napoli e SalernoElezioni Comunali 2026: dalle ore 15 tutti i risultati in diretta e i nuovi sindaci sulle pagine del Mattino.it Urne aperte domenica e lunedì negli 88 Comuni campani chiamati a ... ilmattino.it