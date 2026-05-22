Elezioni Comunali Portici 2026 | candidati sindaco liste e aggiornamenti

Le elezioni comunali di Portici si terranno domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con la partecipazione di diversi candidati sindaco e le relative liste di supporto. Tra i nomi confermati ci sono Ione Abbatangelo di Fratelli d'Italia, Giovanni Ciaramella di Forza Italia con la lista Ciaramella Sindaco e Prima Portici, e Ferdinando Farroni di Attivamente, Noi di Centro e altre liste collegate. I candidati hanno presentato le loro candidature e le liste di appoggio in vista del voto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Domenica 24 e lunedì 25 maggio si vota a Portici per le Elezioni Comunali 2026.Questi i candidati sindaco e le rispettive liste a sostegno:Ione Abbatangelo (Fratelli d'Italia)Giovanni Ciaramella (Forza Italia, Ciaramella Sindaco, Prima Portici)Ferdinando Farroni (Attivamente, Noi di Centro, Lista. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Luigi Fiengo Candidato a Sindaco di Ercolano Sullo stesso argomento Elezioni Comunali Afragola 2026: candidati sindaco, liste e aggiornamentiDomenica 24 e lunedì 25 maggio si vota ad Afragola per le Elezioni Comunali 2026. Leggi anche: Elezioni Comunali Arzano 2026: candidati sindaco, liste e aggiornamenti Cerchiamo voti sottobanco, anche a campagna elettorale chiusa: la frase della candidata Fdi a Portici alla presenza di SangiulianoLe parole di Ione Abbatangelo, candidata a sindaco di Portici per Fratelli d’Italia, ad un evento per la chiusura della campagna elettorale ... fanpage.it Portici, sfida totale per il dopo Cuomo: centrosinistra spaccato e centrodestra diviso nella corsa al ComuneQuattro candidati in campo, alleanze trasversali e nomi pesanti nelle liste: il voto del 24 e 25 maggio può ridisegnare gli equilibri politici cittadini ... ilgazzettinovesuviano.com