Elezioni Comunali Afragola 2026 risultati e aggiornamenti

Domenica 24 e lunedì 25 maggio si sono svolte le elezioni comunali ad Afragola. Dopo la chiusura dei seggi, sono iniziate le operazioni di spoglio delle schede. I risultati ufficiali non sono ancora stati comunicati. Gli uffici competenti stanno procedendo con le verifiche e il conteggio dei voti. La situazione sarà aggiornata nelle prossime ore con i dati definitivi.

Domenica 24 e lunedì 25 maggio si è votato ad Afragola per le Elezioni Comunali 2026. Subito dopo la chiusura dei seggi sono partite le operazioni di spoglio delle schede.LO SPOGLIO E I RISULTATI IN DIRETTA SEZIONE DOPO SEZIONE (clicca qui)TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLE ELEZIONI COMUNALI 2026 IN. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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