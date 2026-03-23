Referendum giustizia alle 23 affluenza oltre il 46% | oggi seggi aperti fino alle 15

Affluenza record per il referendum sulla giustizia: alle 23 in Italia si è recato alle urne oltre il 46% degli aventi diritto. Dati ancora migliori in provincia di Bergamo, con il 52,6%, mentre in città si sale al 56,9. I dati migliori a Oltressenda Alta (63,3%), Gorle (60,78%), Ranica (60,63) e Mozzo (60,48), l’affluenza più bassa ad Averara, dove si è arrivati al 29,93%. Lunedì i seggi riaprono alle 7 alle 15, poi al termine delle votazioni si apriranno subito le operazioni di spoglio. Sono 846.127 gli elettori chiamati alle urne nella provincia di Bergamo. Gli elettori sono chiamati a pronunciarsi su una revisione della Costituzione, che è stata approvata dal Parlamento senza ottenere la maggioranza necessaria dei due terzi dei componenti in ciascuna Camera. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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