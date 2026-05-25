Elezioni comunali nel Torinese 23 comuni al voto | risultati e sindaci eletti

Dopo due giorni di votazioni, 23 comuni del Torinese stanno per conoscere il nome del nuovo sindaco. Le urne si sono aperte domenica alle 7 e si sono chiuse lunedì alle 15, con le elezioni che hanno coinvolto diverse comunità della zona. I risultati definitivi sono attesi nelle prossime ore, dopo aver completato lo scrutinio delle schede. Sono stati eletti i nuovi sindaci in vari comuni del territorio.

Dopo 24 ore complessive di votazioni, tra domenica 24 (dalle 7 alle 23) e lunedì 25 maggio 2026 (dalle 7 alle 15), sono 23 i Comuni del Torinese che a tra poche ore conosceranno il nome del nuovo sindaco eletto. Lo scrutinio delle schede delle elezioni comunali inizia alle 15 di lunedì 25 maggio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Enrico Vignolo, Luca Ferraris e Pietro Tinivella - Elezioni Amministrative - Il Centro in Comune

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