Elezioni comunali nel Torinese 23 comuni al voto | affluenza e risultati

Dopo due giorni di votazioni, 23 Comuni nel Torinese sono in attesa di conoscere i nuovi sindaci. Le urne sono rimaste aperte domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. L’affluenza alle urne e i risultati ufficiali saranno comunicati nelle prossime ore. Le elezioni riguardano i municipi di diverse dimensioni e caratteristiche, con i cittadini chiamati a scegliere i loro rappresentanti.

Dopo 24 ore complessive di votazioni, tra domenica 24 (dalle 7 alle 23) e lunedì 25 maggio 2026 (dalle 7 alle 15), sono 23 i Comuni del Torinese che tra poche ore conosceranno il nome del nuovo sindaco eletto. Lo scrutinio delle schede delle elezioni comunali inizia alle 15 di lunedì 25 maggio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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