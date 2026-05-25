Nel comune di Reino, nel Sannio, il sindaco uscente Antonio Calzone è stato riconfermato prima della chiusura delle urne. La sua vittoria è stata comunicata mentre ancora si svolgevano le operazioni di voto. Reino è uno dei dieci comuni della provincia coinvolti nelle elezioni comunali di quest’anno. Non sono stati forniti dettagli sul numero di voti o sui risultati ufficiali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora prima della chiusura dei seggi elettorali a Reino, uno dei dieci comuni del Sannio chiamati al voto, ha già il nome del nuovo sindaco: è il primo cittadino uscente Antonio Calzone. Essendo stato superato già nella serata di ieri il quorum dei votanti, Reino, dove era in corsa una sola lista, quella del sindaco uscente, riconferma Calzone. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Elezioni comunali, nel Sannio c’è già un verdetto: riconfermato un primo cittadino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elezioni comunali nel Sannio, dalla Prefettura le regole sulla propaganda elettoraleIn vista delle elezioni comunali programmate per il 24 e 25 maggio 2026 nel Sannio, la Prefettura ha diffuso le regole relative alla propaganda...

Elezioni comunali a Sicignano degli Alburni, quorum superato: Orco riconfermato sindacoA Sicignano degli Alburni, Giacomo Orco è stato riconfermato sindaco dopo aver ottenuto il voto con l’unica lista in corsa.

Temi più discussi: Risultati San Giuliano del Sannio, Elezioni comunali 2026: candidati e percentuali; Elezioni, ultimo giorno di comizi. Dieci comuni sanniti al voto: sindaci uscenti in campo, a Reino basta il quorum; Urne aperte, oltre 33mila sanniti al voto: fari puntati su Sant’Agata de’ Goti e Telese; Elezioni, nel Sannio c'è il primo verdetto Tiene l'affluenza.

Lo speciale sulle elezioni comunaliUrne aperte per la seconda giornata di voto in quasi 750 Comuni italiani (di cui 18 capoluoghi). Si vota fino alle 15 e poi lo spoglio. Oltre 6,6 milioni di italiani sono chiamati alle urne per elegge ... tg24.sky.it

Elezioni Comunali 24 e 25 maggio 2026, i risultati in diretta e le preferenze in provincia di Avellino, Benevento, Caserta Napoli e SalernoElezioni Comunali 2026: dalle ore 15 tutti i risultati in diretta e i nuovi sindaci sulle pagine del Mattino.it Urne aperte domenica e lunedì negli 88 Comuni campani chiamati a ... ilmattino.it