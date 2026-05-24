Elezioni comunali a Sicignano degli Alburni quorum superato | Orco riconfermato sindaco

Da salernotoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Sicignano degli Alburni, Giacomo Orco è stato riconfermato sindaco dopo aver ottenuto il voto con l’unica lista in corsa. Il quorum è stato superato, garantendo la validità del risultato elettorale. La partecipazione alle urne ha permesso di confermare la sua posizione di guida del Comune. Non sono stati segnalati ricorsi o contestazioni riguardo all’esito delle votazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A Sicignano degli Albruni Giacomo Orco si avvia verso la riconferma come sindaco, con l'unica lista presentata in occasione delle elezioni comunali. L'affluenza alle urne ha raggiunto il 38,36% degli aventi diritto, superando il quorum necessario per la validità delle elezioni. Ora non resta che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Morto sul lavoro a Sicignano Degli Alburni: la Cgil proclama lo scioperoUn giovane operaio di 38 anni è deceduto mentre lavorava in un cantiere per l’Alta Velocità, nel territorio dei Monti Alburni.

 Incidente mortale sul lavoro a Sicignano degli Alburni, la rabbia di MarchesanoUn altro incidente mortale si è verificato in un cantiere della provincia di Salerno.

Temi più discussi: Elezioni comunali Sicignano Degli Alburni 2026: i risultati in tempo reale; Elezioni comunali a Sicignano degli Alburni: i risultati; Elezioni amministrative 2026, seggi aperti oggi e domani; Seggi aperti a Salerno e in provincia per le elezioni comunali 2026: i dati sull'affluenza.

elezioni comunali a sicignanoElezioni Comunali in Campania del 24 e 25 maggio 2026, l'affluenza delle ore 23 intorno al 50.84%Urne aperte da stamane negli 88 Comuni campani chiamati a eleggere i sindaci e rinnovare i consigli comunali. Di questi, 26 contano oltre 15mila abitanti e quindi andranno al ballottaggio tra ... ilmattino.it

elezioni comunali a sicignanoElezioni comunali, affluenza al 36% alle ore 19: il dato a Salerno e in CampaniaAffluenza in calo alle elezioni comunali: in Italia si attesta al 36% alle ore 19. Tutti i dati della Campania, di Salerno capoluogo e della provincia ... infocilento.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web