Elezioni comunali a Sicignano degli Alburni quorum superato | Orco riconfermato sindaco

Notizia in breve

A Sicignano degli Alburni, Giacomo Orco è stato riconfermato sindaco dopo aver ottenuto il voto con l’unica lista in corsa. Il quorum è stato superato, garantendo la validità del risultato elettorale. La partecipazione alle urne ha permesso di confermare la sua posizione di guida del Comune. Non sono stati segnalati ricorsi o contestazioni riguardo all’esito delle votazioni.