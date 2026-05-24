Elezioni comunali a Sicignano degli Alburni quorum superato | Orco riconfermato sindaco
A Sicignano degli Alburni, Giacomo Orco è stato riconfermato sindaco dopo aver ottenuto il voto con l’unica lista in corsa. Il quorum è stato superato, garantendo la validità del risultato elettorale. La partecipazione alle urne ha permesso di confermare la sua posizione di guida del Comune. Non sono stati segnalati ricorsi o contestazioni riguardo all’esito delle votazioni.
A Sicignano degli Albruni Giacomo Orco si avvia verso la riconferma come sindaco, con l'unica lista presentata in occasione delle elezioni comunali. L'affluenza alle urne ha raggiunto il 38,36% degli aventi diritto, superando il quorum necessario per la validità delle elezioni. Ora non resta che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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