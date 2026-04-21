In vista delle elezioni comunali programmate per il 24 e 25 maggio 2026 nel Sannio, la Prefettura ha diffuso le regole relative alla propaganda elettorale. Le norme stabiliscono le modalità di affissione, i limiti di spesa e le tempistiche consentite per le campagne. La comunicazione mira a garantire un corretto svolgimento della campagna elettorale e a rispettare le procedure previste dalla legge.

Tempo di lettura: 4 minuti In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio il 7 e 8 giugno, la Prefettura di Benevento ha richiamato i principali adempimenti previsti dalla normativa in materia di propaganda elettorale per i Comuni interessati dalla consultazione. La comunicazione è stata indirizzata ai sindaci, ai segretari comunali, alle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, alle forze dell’ordine e ai rappresentanti provinciali di partiti e movimenti politici. I Comuni coinvolti sono Calvi, Campoli del Monte Taburno, Castelfranco in Miscano, Castelpoto, Foiano di Val Fortore, Guardia Sanframondi, Paduli, Reino, Sant’Agata de’ Goti e Telese Terme.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Elezioni comunali nel Sannio, dalla Prefettura le regole sulla propaganda elettorale

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