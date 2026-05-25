Elezioni comunali nel Comasco affluenza comune per comune | quorum raggiunto a Domaso e Cerano d’Intelvi

Domenica 24 e lunedì 25 maggio, in dieci comuni della provincia di Como si sono svolte le elezioni comunali. A Domaso e Cerano d’Intelvi è stato raggiunto il quorum necessario per l’apertura dei seggi. Gli elettori sono stati chiamati a rinnovare sindaci e consigli comunali, coinvolgendo le comunità di Turate, Guanzate, Casnate con Bernate, Campione d’Italia, Valsolda, Lipomo, Montorfano e Plesio.

Domenica 24 e lunedì 25 maggio gli elettori di dieci comuni della provincia di Como sono chiamati alle urne per il rinnovo di sindaci e consigli comunali: Turate, Guanzate, Casnate con Bernate, Campione d’Italia, Domaso, Valsolda, Lipomo, Montorfano, Plesio e Cerano d’Intelvi. Dopo la prima. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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