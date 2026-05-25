Elezioni comunali ll Pd Marche | Perso a Macerata Fermo Senigallia e San Benedetto Il valore dell’impegno messo in campo non si cancella

Il Partito Democratico delle Marche ha confermato di aver perso nelle elezioni comunali di maggio nei territori di Macerata, Fermo, Senigallia e San Benedetto. Le candidate e i candidati del partito non sono riusciti a cambiare il governo locale del centrodestra in questi Comuni. Il partito ha comunque sottolineato che l’impegno messo in campo non si cancella, anche in assenza di vittorie.

Il Partito Democratico delle Marche «prende atto dell’esito delle amministrative del 24 e 25 maggio. Nei Comuni di Macerata, Fermo, Senigallia e San Benedetto, le nostre candidate e i nostri candidati non sono riusciti a ribaltare il governo locale del centro destra. A Senigallia abbiamo sfiorato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Affluenza a Macerata, Fermo, San Benedetto e Senigallia: i dati in diretta delle elezioni comunali 2026 nelle MarcheInizia la comunicazione dei primi dati sull’affluenza alle elezioni comunali 2026 nelle Marche, con 27 comuni coinvolti.

Comunali thrilling nelle Marche: il sogno del poker nelle grandi città (Macerata, Fermo, San Benedetto e Senigallia)A Macerata, Fermo, San Benedetto e Senigallia, i candidati sono in corsa per conquistare le rispettive poltrone di sindaco.

Temi più discussi: Affluenza a Macerata 56,33%, Fermo 59,59%, San Benedetto 59,50% e Senigallia 59,64%: i dati delle elezioni comunali 2026 nelle Marche; Comunali thrilling nelle Marche: il sogno del poker nelle grandi città (Macerata, Fermo, San Benedetto e Senigallia); Elezioni comunali, l'impegno di Italia Viva - Casa Riformista con i candidati sindaci di centrosinistra; Il voto nell’Abruzzo aquilano, 48 Comuni alle urne in provincia: le sfide principali.

Comunali, Pd Marche 'sconfitta chiede di ascoltare con più attenzione le comunità'Nei Comuni di Macerata, Fermo, Senigallia e San Benedetto, le nostre candidate e i nostri candidati non sono riusciti a ribaltare il governo locale del centro destra e a Senigallia abbiamo sfiorato ... ansa.it

Comunali, Fede 'percorso non chiude, costruiamo l'alternativa per San Benedetto'Il risultato elettorale va rispettato e faccio gli auguri di buon lavoro al nuovo sindaco e alla coalizione vincente. (ANSA) ... ansa.it

#Tittarelli - Results on X | Live Posts & Updates x.com