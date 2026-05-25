Elezioni Comunali la notizia è appena arrivata

Alle ore 23, i seggi si sono chiusi in tutta Italia, segnando la fine delle elezioni comunali. Le schede sono state raccolte e trasmesse ai seggi centrali per il conteggio. Ora si attende la pubblicazione dei risultati ufficiali, che saranno comunicati nelle prossime ore. Le operazioni di scrutinio sono in corso in diverse città, mentre gli elettori restano in attesa di conoscere le percentuali di voto. Nessun dato definitivo è stato ancora reso pubblico.

È quel momento in cui l’Italia trattiene il fiato: seggi chiusi, telefoni che squillano, sguardi incollati ai primi numeri. Le elezioni comunali hanno raccontato per due giorni un Paese diviso tra voglia di contare e stanchezza, con città in bilico e altre pronte a esplodere di entusiasmo. E adesso arriva la parte che fa più rumore. Oltre 800 comuni, 18 capoluoghi di provincia, milioni di schede nelle urne e una sola domanda che rimbalza ovunque: chi ha davvero in mano queste città? Le prime indicazioni, mentre parte lo spoglio, disegnano già un quadro capace di far discutere moltissimo. Alle 15 in punto le urne si sono chiuse in tutta Italia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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