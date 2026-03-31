Un terremoto scuote il Movimento 5 Stelle mentre si diffonde la notizia di un nuovo scontro interno. La situazione arriva in un momento in cui il quadro politico generale sembra favorire l’opposizione, creando tensioni che coinvolgono direttamente i vertici del movimento. La vicenda si aggiunge alle recenti evoluzioni che hanno interessato il partito negli ultimi tempi.

Un nuovo scossone attraversa il Movimento 5 Stelle, proprio mentre il quadro politico sembrava offrire all’opposizione una finestra di rilancio. Dopo il fallimento del referendum sulla giustizia promosso dall’area di centrodestra, le forze alternative avevano iniziato a riconquistare spazio mediatico e a immaginare una fase diversa, più favorevole. Ma nel cuore del Movimento si apre ora una frattura che rischia di ridisegnarne identità e prospettive. Contenzioso su Movimento 5 Stelle: avviata la causa al Tribunale di Roma. È stato avviato un contenzioso sul nome e sul simbolo del Movimento 5 Stelle. Beppe Grillo e l’associazione originaria... 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Terremoto nel M5S: la notizia è appena arrivata

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