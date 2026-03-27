Governo la notizia è appena arrivata | proprio oggi!

Da tvzap.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi alle 17 si svolge a Palazzo Chigi un Consiglio dei ministri, convocato in via ordinaria. La riunione si tiene in un momento di tensioni tra i membri della maggioranza, con alcune divergenze politiche che si sono accentuate negli ultimi giorni. La seduta si presenta come un incontro regolare, anche se il clima tra i partecipanti appare più acceso rispetto al passato.

È convocato oggi alle 17, a Palazzo Chigi, il Consiglio dei ministri. Formalmente si tratta di una seduta ordinaria, ma arriva in una fase politica segnata da frizioni e assestamenti interni alla maggioranza. Anche per questo, l’ordine del giorno risulta ancora in parte aperto, indicando una riunione utile non solo per i provvedimenti, ma anche per una verifica complessiva del momento. Non c’è una crisi di governo dichiarata, né un passaggio istituzionale che imponga scelte immediate. Tuttavia, nelle ultime settimane sono aumentati i segnali di tensione tra alleati, con posizioni differenti che incidono sugli equilibri e sulla gestione dei principali dossier. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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