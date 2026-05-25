In Sicilia, alcune amministrative sono già concluse con cinque candidati sindaci eletti dopo aver raggiunto il quorum. Le urne sono ancora aperte in alcuni comuni fino alle 15, ma in altri si sono già verificati gli esiti definitivi. L’affluenza si è rivelata determinante in diverse zone. Non si registrano variazioni sugli esiti rispetto alle ore precedenti e le operazioni di voto continuano in alcuni comuni ancora aperti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Affluenza decisiva in diversi comuni siciliani. Urne aperte anche oggi fino alle ore 15 per le elezioni amministrative in Sicilia, ma in alcuni comuni l’esito appare già definito. In cinque centri dell’Isola, infatti, è stato superato il quorum del 50% degli aventi diritto al voto, condizione necessaria per rendere valida l’elezione nei casi in cui sia presente un solo candidato sindaco. Raccuja e San Salvatore di Fitalia confermano i sindaci unici candidati. Nel comune di Raccuja, in provincia di Messina, il raggiungimento del quorum permette già di considerare eletto Ivan Martella, unico candidato in corsa con una sola lista. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Elezioni comunali in Sicilia: cinque candidati sindaci già eletti dopo il raggiungimento del quorum

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