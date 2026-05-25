Alle 15 si inizierà lo spoglio delle schede relative alle elezioni comunali, con un’affluenza alle urne del 46,31% registrata fino a quel momento. Sono circa 6,6 milioni le persone che hanno diritto al voto per rinnovare sindaci e consigli comunali in 18 capoluoghi, tra cui Venezia, e in 17 province.

Secondo giorno ditornata elettorale in 895 comuni, di cui 121 al si sopra dei 15 mila abitanti e 773 pari o inferiori a questa soglia. Le urne sarannoaperte fino alle 15, dopodiché avrà inizio lo spoglio. Sono 6,6 milioni gli aventi diritto chiamati al voto per il rinnovo di sindaci e consigli comunali, in un appuntamento che coinvolge, in particolare18 capoluoghi, uno di Regione (Venezia) e 17 di Provincia. Secondo il sitoEligendodel Viminale, l’affluenza ieri alle 23 era del46,31%. Stanti questi dati, i discorsi sullascarsa affluenzache puntualmente si ripresentano ad ogni elezione non saranno probabilmente una sorpresa. Quello che tutti aspettano con trepidazione, invece, è vedere quali saranno i riflessi a livello nazionale del risultato che uscirà delle urne. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Elezioni comunali, in serata affluenza 46,31%: alle 15 lo spoglio

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