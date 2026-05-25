L'affluenza alle urne in Puglia per le elezioni comunali è risultata in calo rispetto alle precedenti consultazioni in tutti i Comuni coinvolti. Dei 54 comuni interessati, con oltre 743mila elettori chiamati alle urne, i dati ufficiali indicano una diminuzione di partecipazione. La maggior parte delle città ha registrato percentuali di voto inferiori rispetto alle precedenti consultazioni. Le urne si sono chiuse senza problemi di rilievo, con la partecipazione che ha mantenuto una tendenza generale di diminuzione.

Primi dati ufficiali sull'affluenza alle urne in Puglia per le elezioni amministrative che vedono coinvolti 54 Comuni della regione, per un bacino complessivo di oltre 743mila elettori. Nei 17 centri con una popolazione superiore ai 15mila abitanti, l'eventuale turno di ballottaggio è già fissato per il 7 e l'8 giugno. Tra i territori al voto spiccano 11 Comuni attualmente commissariati e due importanti capoluoghi della provincia di Barletta-Andria-Trani: Andria e Trani. In tutta la regione, la percentuale media dei votanti alle ore 15 è del 63,68, contro il 66,37% dell'ultima tornata. A Bari ci si attesta sul 62,68, nella Bat sul 66,08, con Andria al 66% e Trani al 65%. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Elezioni comunali in Puglia, affluenza definitiva: calo ovunque

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