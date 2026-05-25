Domenica 24 e lunedì 25 maggio si sono svolte in provincia di Brescia le elezioni comunali in dieci Comuni. Le urne sono rimaste aperte dalle 7 alle 23 nella prima giornata e dalle 7 alle 15 nel secondo giorno. Sono stati eletti i nuovi sindaci e i consigli comunali. I risultati ufficiali sono ancora in attesa di comunicazione, ma tutte le operazioni di scrutinio sono in corso.

Brescia, 25 maggio 2026 – In provincia di Brescia dieci Comuni sono andati al voto per le elezioni amministrative, domenica 24 maggio (dalle 7 alle 23) e oggi, lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. Sono due i Comuni che superano la soglia dei 15mila abitanti, ma soltanto a Rovato – se nessuno degli aspiranti primo cittadino supererà il 50% dei suffragi - si andrà al ballottaggio a giugno, perché Lonato con soli due candidati risolverà la sfida in un duello senza supplementari. In Lombardia sono stati chiamati al voto 93 Comuni, di cui due città capoluogo: Lecco e Mantova. Ecco le realtà bresciane chiamate alle urne per il nuovo sindaco: Capriano del Colle; Cellatica; Corte Franca; Lonato del Garda; Magasa; Mura; Quinzano d'Oglio; Roncadelle; Rovato; Travagliato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elezioni comunali 2026 in provincia di Brescia, i risultati e i sindaci eletti

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