Alle 19 di ieri sera, in Campania, l’affluenza alle urne ha raggiunto il 37,13 per cento, leggermente superiore al 36,60 per cento del giorno precedente. La percentuale di cittadini che si sono recati a votare registra un aumento, con un record di partecipazione a Avellino. La partecipazione si è mantenuta su valori elevati rispetto alle precedenti consultazioni.

Tutto sommato, dato alle 19 di ieri sera, è alta l’affluenza in Campania: vota il 37,13 degli aventi diritto (in lieve crescita rispetto al dato precedente del 36,60 per cento) rispetto alla media nazionale del 34,5. Con il dato record di Avellino città dove ieri sera si sfiora quasi il 40 per cento: 39,42 per la precisione. Le urne si sono aperte alle 7 del mattino e si chiuderanno domani alle 15 per iniziare subito le operazioni di spoglio. ED è l’ultimo test prima delle politiche dell’anno prossimo. Insomma, anche se non sono molti i capoluoghi importanti (solo Venezia dove il centrosinistra sogna di riprendersi il Comune) questo voto è l’ultima possibilità per testare, in piccolo, risiko e alleanze. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Elezioni Comunali, in Campania l?affluenza è in crescita con il record di Avellino

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