Comunali in Campania alle 12 affluenza al 15,85% Votanti in netto calo ad Avellino in crescita a Salerno

Da ildenaro.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 12, in Campania, l’affluenza alle urne per le elezioni comunali è stata del 15,85 per cento, rispetto al 15,65 registrato in precedenza sulla piattaforma Eligendo. A Avellino, il numero di votanti è diminuito rispetto alle precedenti consultazioni, mentre a Salerno si è registrato un aumento degli elettori che hanno espresso il loro voto. Oltre un milione di cittadini sono chiamati alle urne in tutta la regione.

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Napoli, offerta choc dagli Usa: 2 miliardi per comprare il club. De Laurentiis dice no Sanità 4.0, Algoritmi in radiologia: carichi di lavoro ridotti dell’80% L’affluenza alle 12 in Campania, con oltre un milione di elettori chiamati al voto per le amministrative, è del 15,85 per cento: il dato precedente riportato sulla piattaforma Eligendo era del 15,65. Nei due capoluoghi al voto, ad Avellino l’affluenza è del 15,19%, in netto calo rispetto alle ultime amministrative quando alle 12 si era recato alle urne il 24,17% degli aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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