Comunali in Campania alle 19 affluenza in crescita a Salerno e Avellino

Alle 19, l’affluenza alle urne per le amministrative in Campania è aumentata a Salerno e Avellino. In entrambe le città, il numero di cittadini che si sono recati ai seggi rispetto alle precedenti rilevazioni si è incrementato. Nessun dato definitivo sulla percentuale totale di votanti è ancora stato comunicato, ma l’affluenza continua a crescere in queste due città.

E’ in crescita l’affluenza alle urne per le amministrative a Salerno e Avellino, le due città capoluogo interessate dalla tornata elettorale in Campania. Alle 19 a Salerno ha votato il 34,21% degli aventi diritto, due punti in più rispetto al dato alla stessa ora delle precedenti amministrative (32,23). Ancora più marcato l’incremento ad Avellino, dove alle 19 l’affluenza è stata del 39,42% (36,67 l’ultimo precedente). Il dato complessivo campano, con 88 Comuni al voto e oltre un milione di elettori chiamati alle urne, fa segnare alle 19 – quando mancano poche sezioni al calcolo definitivo – una affluenza del 37,13, in lieve crescita rispetto al dato precedente (36,60). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Salerno: affluenza in crescita alle comunali 2023

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