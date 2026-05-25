L’affluenza alle elezioni comunali in Campania si attesta al 52% secondo i dati provinciali del 24 maggio. Nelle diverse province, si registra un aumento a Benevento, Avellino e Caserta, mentre si osserva una diminuzione a Napoli e Salerno.

Affluenza al 24 maggio: Campania attorno al 52%. Crescono Avellino, Benevento e Caserta; calano Napoli e Salerno secondo i dati provinciali. L’affluenza alle elezioni comunali in Campania chiude la prima giornata di voto con un dato complessivamente stabile ma leggermente in calo rispetto alla precedente tornata. I numeri provinciali riportati nel file ufficiale mostrano un quadro chiaro: alcune aree crescono, mentre altre frenano, con differenze anche marcate tra territori. Affluenza complessiva: Campania attorno al 52%. Nel file non compare una riga unica di “Campania” aggregata, ma i dati provinciali consentono di stimare l’andamento complessivo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Elezioni comunali in Campania, affluenza ferma: Napoli giù, Benevento vola

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