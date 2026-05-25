Elezioni comunali in 4 Comuni del Pescarese l' affluenza alle ore 23

Alle ore 23, l’affluenza alle urne durante le elezioni comunali nei quattro Comuni del Pescarese risultava buona. Le consultazioni si sono svolte domenica 24 e lunedì 25 maggio, coinvolgendo diverse località della provincia. I dati ufficiali sull’affluenza sono stati diffusi in queste ore, indicando un interesse elevato tra gli elettori.

Buono il dato dell'affluenza per le elezioni comunali nei 4 Comuni della provincia di Pescara chiamati alle urne nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio.Nel Pescarese si vota a Carpineto della Nora, Civitaquana, Elice e Torre de' Passeri.Alle ore 23 di domenica 24 maggio a Carpineto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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