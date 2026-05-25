Elezioni comunali Civita Castellana 2026 risultati sindaco

Alle 15 di lunedì 25 maggio sono iniziati lo spoglio e la diffusione dei risultati delle elezioni comunali 2026 a Civita Castellana. I dati vengono aggiornati in tempo reale e riguardano principalmente i voti per il candidato sindaco. La consultazione si svolge in tutto il territorio comunale, con i risultati che si attendono ancora in via di definizione. Nessuna comunicazione ufficiale sui numeri ufficiali è stata ancora diffusa.

Elezioni comunali 2026 a Civita Castellana, spoglio e risultati in tempo reale a partire dalle 15 di lunedì 25 maggio. In diretta tutti gli aggiornamenti sul voto e le percentuali di candidati sindaco, liste e partiti e chi ha vinto. Se nessuno ottiene la maggioranza, si va al ballottaggio: il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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