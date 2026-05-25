Il referendum non ha influenzato l’esito delle elezioni comunali, che si sono concluse con una vittoria del Centrodestra. La coalizione ha mantenuto il controllo della città, confermando la maggioranza nel consiglio comunale. Nessun cambiamento di leadership è avvenuto rispetto alle precedenti amministrazioni. La leader di un partito di governo ha commentato con soddisfazione il risultato, affermando di aver superato le difficoltà. I risultati ufficiali indicano una netta preferenza degli elettori per la formazione di centrodestra.

ROMA – Il vento del referendum non soffia sulle elezioni comunali. La vittoria schiacciante dei no allariforma della giustizia, che era suonata come un campanello d’allarme per la maggioranza di governo, al momento non si sostanzia, come il centrodestra temeva, in risultati tangibili e netti a favore del centrosinistra. Gli analisi su questo sono concordi: l’effetto della consultazione popolare sulle ultime amministrative – che hanno coinvolto circa 750 comuni e quasi 6,3 milioni di elettori – è ‘non pervenuto’. Così, in attesa deiballottaggi che daranno il segno della tornata, a spiccare è il verdetto di Venezia. E non perché la Serenissima abbia cambiato colore, bensì per le grandi speranze che il Campo largo aveva diespugnarla. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Elezioni comunali: il referendum non ha cambiato nulla. Venezia resta al Centrodestra. Meloni: “L’abbiamo sfangata”

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REFERENDUM, SPERANZON: «VENEZIA VIRA A SINISTRA, MA NON TEMIAMO LE COMUNALI» | 25/03/2026

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A Venezia il No al referendum aveva preso il 55% dei voti. Per ricordare perché trasformare i voti di un referendum in voti alle elezioni non è così facile. x.com

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