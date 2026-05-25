Elezioni comunali a Venezia avanti il centrodestra

Alle ore 15 si sono chiuse le urne per le elezioni comunali a Venezia. I cittadini delle regioni a statuto ordinario e di tre regioni a statuto speciale hanno espresso il loro voto nel turno amministrativo annuale. I risultati sono attesi nelle prossime ore, con il centrodestra in vantaggio secondo le prime proiezioni. Nessuna informazione ufficiale sui dati definitivi o sui candidati ancora disponibili.

Urne chiuse, dalle ore 15, per il turno annuale delle elezioni amministrative. Sono stati chiamati al voto i cittadini delle regioni a statuto ordinario e di tre regioni a statuto speciale. Tra i comuni al voto anche 18 capoluoghi: Venezia, Mantova Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata. 🔗 Leggi su Today.it

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