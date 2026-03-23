(Giacomo Fasola) Il referendum su cui stiamo votando non è il primo che riguarda riforme sulla giustizia. Dal 1987 a oggi gli italiani sono stati chiamati a votare quattro volte su questi temi. Con due differenze importanti rispetto al referendum del 22-23 marzo 2026: in tutti i casi si è trattato di referendum abrogativi, che a differenza di quelli costituzionali prevedono un quorum, e ad eccezione del referendum del 2022 i quesiti erano inseriti in consultazioni più ampie su diversi temi. L’8 e 9 novembre 1987 un quesito riguardava la responsabilità civile dei magistrati. L’affluenza fu del 65,1% e il Sì vinse con l’80,2%. Il 15 giugno... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Referendum, si vota fino alle 15, poi exit poll e risultati. Affluenza record al 46,07%, Meloni: «Una buona notizia»

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