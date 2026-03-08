De Pascale lancia Cavalieri Foschini | Comacchio torni protagonista

De Pascale annuncia il rilancio di Comacchio con l’obiettivo di riportare la città al centro dell’attenzione. In un discorso pubblico, sottolinea l’importanza di ascoltare il territorio e di tutelare le fasce più deboli, puntando a un rilancio partecipato e senza imposizioni dall’alto. La proposta mira a coinvolgere la comunità locale in un processo di sviluppo condiviso.

Ascolto, attenzione al territorio, ai più deboli, rilancio di Comacchio dal basso senza padroni che vengano ad imporre soluzioni. Sono alcuni temi affrontati ieri nella presentazione della candidatura a sindaco di Walter Cavalieri Foschini. Mattinata aperta da Denis Fantinuoli, sottolineando la voglia di partecipare e mettersi in gioco per costruire un futuro col "mondo progressista finalmente unito". Foschini, tradendo l’emozione, nella sala gremita con ancor più gente all’esterno, ha ricordato il babbo e Giglio Zarattini e si è chiesto se per cittadini, imprenditori balneari e non, persone svantaggiate o chi abita nelle frazioni, le cose sono migliorate rispetto a 5 anni fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

